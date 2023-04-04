حلم العمر| الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 من جميع الدول لتحقيق حلمك

قبل ساعات قليلة ، أعلنت مسابقة الحلم عن اسم الفائز الجديد بجائزة الحلم الأسبوعية والتي تبلغ قيمتها 5000 دولار أمريكي. يتم ربح الجوائز الأسبوعية عن طريق الاشتراك. تطبيق الحلم تمنح مسابقة الحلم فرصة للجميع لتحقيق أحلامهم! إنها فرصة للتعبير عن الأفكار والأحلام التي يحلمون بها، بغض النظر عن مدى تنوعها وحجمها. فلا يمكن أن ترفض أي فكرة في هذه المسابقة! تقوم المسابقة بتحفيز الشباب والمهتمين بتحقيق الأحلام، بغض النظر عن متطلباتها الخاصة أو صعوبتها. إنها فرصة لجميع من يبحثون عن الابتكار والخلاقية، ويسعون لتحقيق شيء جديد وفريد من نوعه. لذلك، بادروا الآن بالمشاركة في هذه المسابقة؛ لأن الأحلام يمكن تحقيقها، والمستقبل يبدأ من الآن!

مسابقة الحلم ومارس سحب 100،000 دولار

كما أعلنت شركة دريم حتى الآن أن 11 مشاركًا قد فازوا بالجائزة البالغة 5000 دولار المقدمة كل يوم سبت ، وهناك فائزان بالجائزة الشهرية ، وهي 100 ألف دولار ، والفائزان هما خالد الزهراني ، الفائز بالجائزة الشهرية. في يناير ، فاز الفائز الثاني ، عبد الله عيسى المالكي ، بجائزة فبراير.

سيتم إجراء السحب على جائزة مسابقة أحلام مارس في الخميس الأخير من الشهر ، وستكون الجائزة 100000 دولار ، ويتأهل جميع المشاركين في السحوبات الشهرية لأول سحب بقيمة مليون دولار ، والذي سيتم سحبه. نهاية يوليو المقبل.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

تتيح مسابقة الحلم للمشتركين فرصة للفوز بالجوائز الضخمة المتاحة في المسابقة، وتتميز بمنح الفائزين فرصة حقيقية لتحقيق أحلامهم.

ويمكن للراغبين في الاشتراك في المسابقة الحصول على فرصتهم من خلال إرسال رسالة نصية SMS تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” على الرقم المختصر الخاص بالدولة، ولمعرفة الرقم المختصر اضغط هُنا، أو من خلال تطبيق الحلم.

كيف تعلن الفائز الحلم

ومن طرق إعلان اسم الفائز الاتصال المباشر من الصحفي مصطفى الأغا ، وسيتم بث الاتصال على الهواء مباشرة عبر برنامج صدى الملعب.