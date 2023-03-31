مواعيد مسلسل الكبير اوي الجزء السابع.. وتردد القنوات الناقلة

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من أكثر المسلسلات المصرية شهرة وانتشاراً في الفترة الحالية، حيث يتابعه الكثيرون بشغف وحماس. تدور الأحداث في الموسم السابع حول الخلافات التي تدور بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، الأمر الذي يدفعهما للجوء إلى طبيبة نفسية لحل مشاكلهما. ينجح الكبير في هذا الموسم في إنجاز مشروعه، ويشهد المشاهدون العديد من الأحداث المشوقة والمفاجآت في مختلف الحلقات الثمانية. يبدو أن هذا الموسم يستحوذ على أعلى نسب المشاهدة والإعجاب من قبل الجمهور، ويعتبر إضافة جديدة ومميزة لسلسلة مسلسلات الكبير أوي.

مسلسل الكبير الجزء السابع

يتساءل الملايين من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن مواعيد عرض المسلسل ، بعد النجاح الكبير الذي حققه الكبير أو الجزء السابع الموسم السادس ، دفع التآزر لإنتاج الجزء السابع من المسلسل. -سلسلة Kabir Au هذا العام.

سيعرض غدا الخميس الأول من شهر رمضان المبارك 1444 هـ مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

مسلسل الكبير اوي الجزء السابع

أعزائي القراء نقدم لكم القنوات الناقلة لمسلسل الكبير بعيد الجزء السابع للاستمتاع بأقوى المسلسلات الكوميدية.

قناة الفضائية المصرية على

قناة إم بي سي 1 مصر

قناة إم بي سي 2 مصر

قناة DMC

قناة دي ام سي دراما

قناة سي بي سي

قناة النيل المباشرة

تردد القنوات الناقلة مسلسل الكبير الجزء السابع

يبحث آلاف المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية عن تردد قنوات الناقلة مسلسل الكبير أوي الجزء السابع. هنا التردد التالي:

تردد قناة مصر الفضائية هو:

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب الصحيح: أفقي H.

تصحيح الخطأ 6/5.

– تردد قنوات الدراما المصرية: 10853

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب الصحيح: أفقي H.

تصحيح الخطأ هو: 6/5.

القمر الصناعي On Drama Channels هو: Nilesat.

– تردد قناة ام بي سي 1 مصر تبث مسلسل الكبير أوي في جدولها: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب هو: عمودي v.

تصحيح الخطأ 6/5.

أيضا ، القمر الصناعي ام بي سي 1 مصر: نايل سات.

– تردد قناة ام بي سي 2 مصر: 12015.

معدل الترميز: 12322.

الاستقطاب هو: عمودي v.

تصحيح الخطأ 6/5.

أيضا ، القمر الصناعي ام بي سي 2 مصر: نايل سات.