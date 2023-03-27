تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد على جميع الأقمار الصناعية

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الموجهة للأطفال، حيث تحتوي على محتوى ترفيهي وتعليمي باللغة العربية. تم إطلاق القناة الفضائية في عام 2007 كمشروع ترفيهي للأطفال الذي يقوم على نشر القيم والأخلاق الحميدة بطريقة مسلية وممتعة. وقد استطاعت القناة أن تحتل مكانة مهمة في قلوب الأطفال والآباء في العالم العربي، حيث يتم البحث عن تردداتها بشكل كبير وأنشطة المشاهدين عليها تزداد يوماً بعد آخر. وتعتبر طيور الجنة القناة المفتوحة الأكثر مشاهدة في العالم العربي، لما تتميز به من محتوى جذاب ومتنوع يتناسب مع مختلف الأعمار والأذواق. ويتمثل الهدف الرئيسي من القناة في تقديم برامج تعليمية وترفيهية مصممة لمساعدة الأطفال على تعلم اللغة العربية، وتعزيز قيم الأخلاق والتسامح والتفاعل مع الآخرين.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11528

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500

تردد القناة: 11073

تردد قناة طيور الجنة سهيل سات

تردد القناة: 11073

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة

واحدة من أشهر القنوات التي تستهدف الأطفال في العالم العربي، وتركز على تقديم العروض والأناشيد والرسوم المتحركة التي تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بشكل سهل وممتع. ومن خلال التزامها بالجودة والابتكار في كل ما تقدمه، تسعى قناة “طيور الجنة” إلى تقديم محتوى تفاعلي وممتع للأطفال، يتيح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم. وتتطلع القناة لتقديم مزيد من المحتوى الرائع والمميز في السنوات القادمة لتلبية احتياجات شريحة الأطفال ونموهم بشكل صحي ومستمر.