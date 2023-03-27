تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic 2023 على جميع الأقمار

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي هي القناة العربية الأولى لمحبي الأفلام الوثائقية والأبحاث في الطبيعة وعلاقة المخلوقات ببعضها البعض ، وهي جزء من شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية التي تقدم مجموعة رائعة من البرامج والأفلام الوثائقية المترجمة إلى العربية ، و تبث محتوياتها من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولمشاهدة برامجها وأفلامها سنذكر في هذا المقال تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي قناة وثائقية باللغة العربية تبث برامجها وأفلامها المدبلجة من سلسلة ناشيونال جيوغرافيك العالمية. يقع مقرها في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة. بدأ البث الأول للقناة في يوليو 2009 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تعرض القناة الأفلام الوثائقية العلمية والجغرافيا والعلوم الطبيعية. بدأت القناة في عرض محتواها باللهجة الشامية لعدة أشهر بعد إطلاقها ، ثم تحولت لاحقًا إلى اللغة العربية الفصحى.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

عرضت قناة ناشيونال جيوغرافيك سلسلة من البرامج الوثائقية والعلوم والابتكار ، والتي شاهدها عدد كبير من المشاهدين في الدول العربية ، منها ما يلي:

هندسة عبقرية.

أيام مضطربة على كوكب الأرض.

أساطير عالم الجليد.

تحويلات عملاقة.

عرقوب الصيد.

ألغاز التاريخ.

أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك.

الكنز المفقود.

تعود تيتانيك إلى الحياة.

الانشاءات العملاقة.

تحقيقات حوادث الطيران.

انفجارات هندسية.

لا تخبر أمي.

الحقيقة أو الكذب.

القرود اللصوص.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على نايل سات

القمر الاصطناعي نايل سات التردد 11411 معدل الترميز 30000 الاستقطاب أفقي معامل الخطأ 3/4

قد لا يعمل هذا التردد على بعض أنواع أجهزة الاستقبال ، وفي هذه الحالة يمكن تجربة التردد التالي:

القمر الاصطناعي نايل سات التردد 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل الخطأ 5/6

تردد ناشيونال جيوغرافيك عرب سات