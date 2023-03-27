اقتصاد
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر – الأثنين 27 من مارس 2023
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر فى
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الموافق 27 من مارس 2023، عن سعر الدولار اليوم حيث وضح بأن الدولار في حالة مستقرة تمامًا على عكس الأيام الماضية، ومن خلال متابعة المقال سوف تتعرف على تسجيل سعر الدولار اليوم والتعرف على أسعاره في البنوك المختلفة، تابع معنا.
سعر الدولار اليوم
تم تسجيل سعر الدولار اليوم في جمهورية مصر العربية، على أن سعر الدولار مقابل الجنية عند حركة البيع، فأنه يسجل 31 جنية مصري، بينما في حركة الشراء فأنه يصل سعره إلى 30.90 جنية مصري، ويختلف عادة سعر الدولار من بنك إلى أخر، يمكنك متابعة النقاط التالية للتعرف على اسعار الدولار في البنوك.
سعر الدولار في البنوك المصرية
من خلال كافة الأسعار التي تم تسجيلها في صباح اليوم الموافق 27 من مارس 2023، فقد أعلن البنك المركزي عن أسعار الدولار في البنوك المصرية، وتتمثل الأسعار في التالي:
- تم تسجيل سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية، على أنه يصل إلى 30.85 جنية مصري عند الشراء، وعند البيع فأنه يصل إلى 30.95 جنية مصري.
- بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري، فقد تم تسجيل سعر الدولار إلى 30.75 عند الشراء وفي حالة البيع، فقد تم تسجيله بسعر 30.85 جنية مصري.
- حيث تم تسجيله في بنك مصر على أنه يصل سعر الدولار إلى 30.75 في الشراء وعند البيع يسجل سعر 30.85 جنية مصري، كما هو مسجل في البنك الأهلي.
- حيث تم تسجيل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ( CIB )، فأنه يصل سعر الدولار في الشراء إلى 30.85 وفي البيع فأنه يسجل سعر 30.95 جنية مصري.