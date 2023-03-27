الصاغة المصرية أعلنت عن أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لتاريخ الأثنين الموافق 27 من مارس 2023، شهدت مصر ارتفاع شديد في أسعار الذهب مختلف الأعيار، بدء من عيار 18 حتى عيار 24، وفقًا لأحدث التسجيلات التي أعلنت عنها الصاغة، فقد يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 27 من مارس 2023

من خلال كافة التفاصيل التي سوف يتم سردها في التالي، فقد يمكنك أن تتعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه الصاغة المصرية بتاريخ اليوم الموافق 27 من مارس 2023، حيث تتمثل الأسعار في التالي:

تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، فأنه تم تسجيله إلى 1740 جنية مصري.

بينما تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فأنه تم تسجيله إلى 2030 جنية مصري.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24، فأنه يصل سعره إلى 2320 جنية مصري.

حيث تم تسجيل سعر أونصة اذهب إلى حوالي 1978 دولار أمريكي.

مستقبل أسعار الذهب

من خلال أخر القرارات التي تم تسجيلها في اجتماع الفيدرالي، فقد تم الاتفاق على رفع الفائدة حتى تصل إلى 25 نقطة، وبالفعل فقد نفقد نشهد الآن ارتفاع كبير في اسعار الذهب على مستوى العالم، حيث أنه يصل إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة الواحدة، ومن الموضح بأن سوف يستمر سعر الذهب في الارتفاع حتى يتأقلم الكثير من الأشخاص على سعر الذهب كما هو، مع العلم بأن أسعار الذهب تتفوق وتزيد في الكثير من الدول على مستوى العالم.