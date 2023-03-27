يعتبر الدعاء تقرباً لله العلي القدير، ومن ثم فإن هناك سؤال كثير يتداول عن أفضل دعاء في اليوم الخامس من شهر رمضان، حيث يتسم هذا الشهر بالرحمة التي تصف المخلوقات في أوله، فيما يتعلق بالمسلمين، يحرصون على البحث عن دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023 وأفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر المبارك التي يرددونها لمدة شهر رمضان، ويرى أن الدعاء هو أفضل وسيلة للاقتراب من الله تعالى، حيث يقول المولى عز وجل:”وإن سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا”.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023 وأفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر المبارك

من بين الأمور الواردة المستحب ذكرها طول شهر رمضان المبارك، توجهًا وتضرعًا لله تعالى، هي

اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان.

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

من الأدعية المستحب ذكرها طوال الشهر الكريم تضرعا لله عز وجل والتي منها:-

أفضل دعاء خامس يوم رمضان

هناك الكثير من الأدعية التي ذُكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية والتي قام بنقلها كل من أصحاب الرسول وخلفاؤه

اللهم إني أسألك ثلاثين ليلة من الجبر والعفو والغفران والستر والسعادة والصحة والعافية والطمأنينة وتحقيق الكل الدعوات.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والعتق من النار.

الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ وَرفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن.

فضل الدعاء في رمضان

يتميز الدعاء بأهمية كبيرة، حيث يستطيع الله وحده أن يغفر الخطايا وأن يجاب دعاء المؤمن، ولذلك على جميع المسلمين أن يتوجهوا بالتضرع إلى الله تعالى والإكثار من الدعاء حتى يقربوا من رضاه، مستغيثين به لمغفرة خطاياهم وطاعة أوامره، فان مستحقات دعائهم قد تؤدي إلى رزقٍ غير متصور لديهم.