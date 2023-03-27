تردد قناة السعودية قرآن كريم 2023 لسماع أشهر القراء داخل الحرم المكي
تردد قناة السعودية قرآن كريم
تُعدُّ قناة السعودية قرآن كريم من أهمِّ القنوات الدينية التي تمَّ إطلاقها في المملكة العربية السعودية، وهي تذيع جميعَ الأحداث التي تجرى داخلَ المسجدِ الحرام، وتستطيعُ أنْ تتابَع مُجرياتِها باستماع إلى أشهر المقرئين في كل لحظة، لذلك، فإنّنا سوفْ نقدم لكم تردد قناة السعودية قرآن كريم 2023 لسماع أشهر القراء داخل الحرم المكي التحديث الجديد، وكافة التفاصيل، تابعونا.
تردد قناة السعودية قرآن كريم 2023 لسماع أشهر القراء داخل الحرم المكي
يمكن التحميل من تردد القناة السعودية للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات وفقًا للإرشادات التالية
تردد قناة السعودية قران على نايل سات
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- التردد: 12149.
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة السعودية قران على عرب سات
- الجودة HD .
- معامل تصحيح الخطأ 3/4 .
- معدل الترميز 27500 .
- الاستقطاب رأسي v .
- التردد 12015 .
- القمر الصناعي عرب سات .
تردد قناة السعودية قران على هوت بيرد
- الجودة HD .
- معامل تصحيح الخطأ 5/6 .
- معدل الترميز 27500 .
- الاستقطاب أفقي H .
- التردد 12654 .
- القمر الصناعي هوت بيرد.
القراء بقناة السعودية قرآن كريم
تهدف قناة السعودية للقرآن إلى عرض مجموعة من الآيات القرآنية المتنوعة، والتي تم قراءتها بصوت عدد كبير من الحفاظ المتميزين، ويشمل هؤلاء المقرئين في قناة السعودية للقرآن
- القارئ الغامدي.
- القارئ ماهر المعيقلي.
- القارئ عبد الرحمن السديس.
- القارئ العجمي.
- القارئ الحذيفي.
طريقة ضبط قناة السعودية قرآن كريم علي جهاز الاستقبال
لتحميل القناة السعودية قران كريم 2023 على النايل سات والاستمتاع بأشهر قراء الحرم المكي، يجب عليك اتباع الإجراءات التالية
- يجب النقر على زر “موافق” على جهاز التحكم عند الضغط في البداية.
- ثم الذهاب إلى القائمة الرئيسية.
- النقر على أيقونة “خيارات”.
- تحديد “التثبيت اليدوي”.
- إدخال التردد والقمر الصناعي.
- القيام بكتابة معامل الترميز والاستقطاب.
- الضغط على أيقونة “موافق”.
- يتطلب الأمر بعض الوقت ليتم تحميل كافة القنوات والبحث عن قناة السعودية قران واختيارها.