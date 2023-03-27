تُعدُّ قناة السعودية قرآن كريم من أهمِّ القنوات الدينية التي تمَّ إطلاقها في المملكة العربية السعودية، وهي تذيع جميعَ الأحداث التي تجرى داخلَ المسجدِ الحرام، وتستطيعُ أنْ تتابَع مُجرياتِها باستماع إلى أشهر المقرئين في كل لحظة، لذلك، فإنّنا سوفْ نقدم لكم تردد قناة السعودية قرآن كريم 2023 لسماع أشهر القراء داخل الحرم المكي التحديث الجديد، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة السعودية قرآن كريم 2023 لسماع أشهر القراء داخل الحرم المكي

يمكن التحميل من تردد القناة السعودية للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات وفقًا للإرشادات التالية

تردد قناة السعودية قران على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

التردد: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة السعودية قران على عرب سات

الجودة HD .

معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

معدل الترميز 27500 .

الاستقطاب رأسي v .

التردد 12015 .

القمر الصناعي عرب سات .

تردد قناة السعودية قران على هوت بيرد

الجودة HD .

معامل تصحيح الخطأ 5/6 .

معدل الترميز 27500 .

الاستقطاب أفقي H .

التردد 12654 .

القمر الصناعي هوت بيرد.

القراء بقناة السعودية قرآن كريم



تهدف قناة السعودية للقرآن إلى عرض مجموعة من الآيات القرآنية المتنوعة، والتي تم قراءتها بصوت عدد كبير من الحفاظ المتميزين، ويشمل هؤلاء المقرئين في قناة السعودية للقرآن

القارئ الغامدي.

القارئ ماهر المعيقلي.

القارئ عبد الرحمن السديس.

القارئ العجمي.

القارئ الحذيفي.

طريقة ضبط قناة السعودية قرآن كريم علي جهاز الاستقبال

لتحميل القناة السعودية قران كريم 2023 على النايل سات والاستمتاع بأشهر قراء الحرم المكي، يجب عليك اتباع الإجراءات التالية