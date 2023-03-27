في حلقة رامز جلال القادم، سيكون هناك ضحية جديدة وبالرغم من أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال يحتل مكانة مرموقة بين برامج الترفيه المشهورة خلال شهر رمضان المبارك، تنتظر الملايين في جميع أنحاء العالم عرض هذا البرنامج كل عام، حيث أصبح الأكثر شهرة وجذبًا للمشاهدين خلال وجبة الإفطار، بعد كل حلقة من برنامج رامز نيفر اند، يثير المشاهدون استفسارات عن هوية الضحية التالية، لذلك، تُعْمِلُ الإدارة المسؤولة عن إنتاج البرنامج في قناة أم بي سي على الكشف الرسمي لاسم الضحية المقبلة.

ضيف رامز نيفر اند الحلقة الخامسة رمضان 2023

شهدت حلقات برنامج رامز نيفر اند أعلى نسب المشاهدة والنجاح، إذ قدم الفنان محمد رمضان في الحلقة الأولى من البرنامج وحظيت بإعجاب عالٍ من المشاهدين، استضاف الحلقة الثانية نجم مصري شهير ومحبوب يدعى أحمد السقا، وكانت حلقة مثيرة للجدل بشكل كبير؛ إذ تمت مشاهدة الفنان وهو يُقطِّع رأس ثعبان صغير باستخدام فمه، في رمضان 2023، كانت الضحية الثالثة لبرنامج رامز في هذا الشهر المبارك هي الإعلامية ياسمين عز، التي اشتهرت بجدلها، وكان ضيف حلقة اليوم الرابع من رمضان هو المغني المصري محمد فؤاد.

تقوم شبكة قنوات إم بي سي عادة بالكشف عن الضيف القادم في برنامج رامز، ولكن هناك العديد من المصادر التي أكدت أن ضيف الحلقة الخامسة من البرنامج التي تعقب في 27 مارس 2023، سوف يكون إما الفنانة هنا الزاهد أو الإعلامي المشهور شريف عامر، كما من المتوقع استضافة عدد كبير من نجوم كرة القدم والإعلام والفن خلال هذا الشهر.

مواعيد عرض برنامج رامز نيفر اند على شاشة mbc

خلال شهر رمضان لعام 2023، ستعرض قناة إم بي سي مصر حلقة جديدة يوميًا وسيكون هناك ضيف جديد في كل حلقة، وستقوم القناة بعرض البرنامج في تمام الساعة السادسة والعشر دقائق مساءً بتوقيت مصر، فور انتهاء صلاة المغرب، كما ستعرض أحداث البرنامج في تمام السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.