الاستجابة بطيئة.. طلب برلماني بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

قام عضو مجلس الشيوخ الدكتور أحمد قناوي، عن تسنيق الأحزاب حيث أنه طالب بأن يجبأن يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بأسرع وقت ممكن، لكافة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال الجلسة العامة الذي كان على رأسها المستشار الكبير عبد الوهاب عبد الرازق، فقد أشار القناوي بأن قد يكون البطئ على العموم نتيجة عدم وجود أي موارد مالية تكفي ذلك.

إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

أعلن أحمد القناوي، أن عدم وجود تلك الموارد المالية الكافية يعرقل الأمور، ولكن يوجد حل جوهري وهو أن تقوم بمنح كروت على مراحل متتابعة، أي يمكن عن طريق مكتب الخدمات الخاص بكل دائرة في المحافظات المصرية، أن يقوم بمخاطبة الكثير من الجهات وتنفيذ كافة الأمور الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وذلك سوف يجعل الأمر يسرع نوعًا ما.

بالإضافة إلى ذلك فقد قام القناوي بالمطالبة بإعادة النظر في موضوع منع قصار القامة من الحصول على رخصة قيادة، وذلك يجعلهم ممتنعين تمامًا من قيادة السيارات بأي شكل من الأشكال، على الرغم من ذلك فقد يصعب على تلك الفئات أن يقوموا بارتياد المواصلات العامة بكل سهولة، وإذا نظرنا إلى البلاد الأخرى فقد سوف نجد بأنها وفرت لهم المنحة الكاملة للحصول على رخصة القيادة بشكل مجهز تمامًا، وهذا ما نتمنى أن يتم تطبيقه في جمهورية مصر العربية.

حيث كانت الجلسة تضم أمور هامة جدًا، من ضمنها هي أن يجب على كافة ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على حقوقهم بشكل كامل كما هو موضح لكم في الدستور والقانون، بالإضافة إلى ذلك فقد يكون الأمر الأخر هو توفير خدمة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.