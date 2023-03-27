قرب نهاية العام الدراسي في مصر ويتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجراء امتحانات الترم الثاني لجميع المستويات التعليمية، بحسب ما أعلنته وزارة التربية، وذلك في عام 2022/2023م، يقود التعليم الدكتور “رضا حجازي” وهو وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، ونتناول معكم اليوم موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023م لطلاب الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023م لطلاب الإبتدائي والإعدادي والثانوي

وفقًا للتصريحات التي تم إصدارها من قِبَل وزارة التربية والتعليم، يجدر بطلاب النقل في المدارس المصرية الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي ستُجرى في يوم السبت 6/5/2023، تستعد الطلاب بجدية للاستعداد للاختبارات من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، و يهم ذكر حصول طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية على نتائجهم في مقر المدرسة، في حين يتم نشر نتائج طلاب المرحلة الثانوية بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى ظهور النتائج النهائية للاختبارات في مركز المدرسة التابع للطالب.

موعد امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023

أكدت الوزارة في الخطة الدراسية للعام 2022/2023م أن اختبارات الشهادات الابتدائية والإعدادية ستعقد في نفس الموعد (السبت 6-5-2023م)، وستظهر النتائج بصورة رسمية على موقع وزارة التربية والتعليم قبل ظهورها للطلاب في المدارس التابعة للوزارة.

جدول امتحانات الشهادات الثانوية للعام الدراسي 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم مسبقًا عن تحديد موعد إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في جميع أصنافها، بما في ذلك جدول امتحانات الشهادة الثانوية لأول دور، حيث ستبدأ في يوم الاثنين الموافق 12-6-2023 وستنتهي في يوم الخميس الموافق 13-7-2023.

أعلنت الوزارة عن نشر جدول النتائج الخاص بطلاب برنامج الـ “Stem” المميزين في الثانوية العامة للدور الأول.

أفادت وزارة التعليم والتربية أنها قد أعلنت عن جدول الإمتحانات للطلاب المكفوفين في الثانوية العامة.