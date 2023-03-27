تعرف على تردد قناة طيور الجنة (اخر تحديث 2023)

يمكنك من خلال المقال، أن تقوم بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة وذلك عن طريق أخر تحديث لها 2023، حيث تعتبر تلك القناة هي القناة الأولى لقنوات الأطفال التي تضم الكثير من الأغاني الطفولية وأفلام الكارتون المختلفة، وبالتالي فقد يمكننا أن نوفر لكم التردد والحصول على القناة بكل سهولة على شاشة التليفزيون الخاصة بكم.

تردد قناة طيور الجنة

تم تحديث تردد قناة طيور الجنية للأطفال، وذلك على كافة أجهزة الاستقبال بهدف وضع الكثير من التقنيات المختلفة والحديقة في مجال البث، ومن أجل الحصول على جودة عالة وصوت نقي تمامًا، من لخال زيادة عدد مشاهدي القناة، وبالتالي فقد يمكنك من خلال النقاط التالية أن تقوم بالتعرف على تفاصيل التردد كما هو موضح لكم:

القمر الصناعي :- يتبع سهيل سات.

بالإضافة إلى تردد القناة :- 11073.

حيث يكون معد الاستقطاب :- أفقي.

بالإضافة إلى معامل الترميز 27500.

معامل التصحيح الخطأ :-3/4.

تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

يمكنك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة وفقًا لكافة الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل بسيط عن طريق التفاصيل التالي:

القمر الصناعي نايل سات:-

معدل الاستقطاب افقي.

بالإضافة إلى معدل الترميز 27500.

بالإضافة إلى التردد فأنه يكون 11528.

القمر الصناعي عرب سات:-

قد يكون الاستقطاب أفقي أو أتش.

بالإضافة إلى ذلك فأن معدل الترميز يكون 27500.

حيث يكون تردد القناة 11073.

ما هي قناة طيور الجنة؟

تعتبر قناة طيور الجنة هي أول وأشهر قناة مخصصة في أغاني الأطفال، وتوفير أفلام كارتونية أيضا للأطفال، يمكنها تعليم الأطفال كافة الأمور الدينية بشكل مبسط، مثل تعليم الصلاة وخطوات الوضوء والكثير من الأمور الأخرى.