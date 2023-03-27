تردد قناة ام بي سي مصر الجديد بجودة عالية 2023

تم تغير تردد قناة ام بي سي مصر، وبالتالي فقد يمكنك بكل سهولة الآن أن تشاهد وتتابع كافة مسلسلات رمضان بجودة عالية تمامًا، حيث قامت إدارة القناة بتوفير هذا التردد الجديد، بعد أن قامت بوضع بعض التعديلات من أجل أن يرى المشاهد أي محتوي على القناة بشكل أوضح، أو يمكنه مشاهدته من خلال موقع أب بي سي مصر الرسمي، حيث يمكنك معرفة ذلك عن طريق متابعة المقال بشكل كامل.

تردد قناة ام بي سي مصر

يمكنك الآن أن تقوم بالحصول على تردد قناة أم بي سي مصر الجديد بجودة عالية، وذلك عن طريق متابعة التالي:

التردد يكون 11470.

بالإضافة إلى معدل الترميز فأنه يكون 27500.

حيث يكون الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل التصحيح الحطأ يكون 6/5.

طريق ضبط قناة أم بي سي مصر 2023 على الريسيفر الخاص بك

يمكنك الآن من خلال بعض الخطوات البسيطة، أن تقوم بضبط قناة أم بي سي مصر على الريسيفر الخاص بك، وذلك سوف تتمكن من معرفته عن طريق التالي: