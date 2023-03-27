تزايدت قيمة الدولار في مصر بشكل طفيف خلال جلسة التداولات الصباحية من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، إذ وصل إلى نحو 30.86 جنيهًا مصريًا، كما شهدت العملات الأجنبية اختلافات كبيرة في قيمها، وسوف نتناول معكم اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم 27 مارس 2023، تابعونا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم 27 مارس 2023

آخر تغييرات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري هي كما يلي

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 37.78 جنيهاً في اليوم الحالي.

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال القطري إلى 8.47 ريال قطري.

سعر صرف الدينار الأردني في مصر اليوم : بلغت قيمة سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري 43.50 جنيه.

تم تسجيل سعر صرف الدرهم الإماراتي في مواجهة الجنيه المصري اليوم بقيمة 8.40 جنيه مصري.

تم تسجيل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري بقيمة 80.31 جنيه مصري في اليوم الحالي.

وصل سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري في مصر إلى 20.52 جنيهًا في يومنا هذا.

سُجِّل سعر تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري في اليوم الحالي 8.21 جنيهًا.

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي هذا اليوم مبلغًا قدره 100.78 جنيه.

وصل سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري في مصر إلى 22.47 جنيها في اليوم الحالي.

تم بلوغ سعر صرف الدينار الليبي أمام الجنيه المصري، في يومنا هذا، إلى 6.48 جنيها مصريا.

وصلت قيمة صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 33.25 جنيها في مصر اليوم.

قدمنا لكم سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم 27 مارس 2023، حيث يبحث الكثير من الناس في مصر عن أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار، سواء كانوا من الجمهور العام أو التجار أو رؤساء أموال، يستخدمها كثيرون في التجارة والاقتصاد بمصر في يوم 27/3/2023، ولذلك يتابع فريق عمل موقع وصحيفة النصر سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه لإخبار المستخدمين. تركز هذه الجدولة على المتابعة المستمرة والتحديث في كل ساعة، حيث يتم تغطية جميع المسائل المتصلة به.