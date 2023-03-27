يعرض مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان على قنوات عديدة، بما في ذلك قناة DMC، خلال شهر رمضان المبارك عام 2023، حيث يتساءل المشاهدون عن مواعيد مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة على قناة DMC، نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي إم سي، وقصة المسلسل وأبطاله، تابعونا.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة على قناة DMC

تأتي مواعيد عرض مسلسل العمدة على قناة DMC و دي إم سي دراما كالتالي

في الساعة 10:15 مساءً، بتوقيت مصر، يتم إعادة عرض الحلقة للمرة الأولى في الساعة 5 صباحًا، ويتم إعادة عرضها للمرة الثانية في الساعة 9:45 صباحًا.

قد عرض البرنامج في الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر بثه مرة أخرى في الصباح عند الساعة 6:00 صباحًا، وأيضًا في نفس اليوم، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

عندما يتم عرض مسلسل العمدة على قناة MBC1، يكون الوقت كالتالي

في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب الوقت المحلي في المملكة العربية السعودية.

أيضا في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة

تعد قناة dmc من القنوات التي تنقل مسلسل جعفر العمدة، وتكون بالتحديد ترددها على نايل سات الصناعي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 12092.

يتم عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة MBC وبثه عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل مستمر.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12399.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تتحدث القصة في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يقوم ببطولته محمد رمضان عن حي السيدة زينب، حيث يكون جعفر بصفته صاحب شركة مقاولات يواجه العديد من التحديات والأزمات في عمله وخارجه، فضلاً عن أنه يتزوج ثلاث نساء ويأخذ زوجة رابعة تؤدي دورها الممثلة “زينة”، يعاني جعفر العمدة كثيراً بسبب فقدان ابنه منذ 20 سنة وما يزال يبحث عنه، في حين يحاول إقناع زوجته أم الشاب المخطوف بأن ابنهم توفى ويقوم بأخذها لزيارة قبره والصلاة عليه.

في ختام مقالنا قدمنا لكم مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة على قناة DMC، كما تم التعرف في هذه المقالة على مواعيد بث مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، وكذلك القنوات التي تبث المسلسل، بالإضافة إلى نبذة عن قصته، وتعريف بأبطاله.