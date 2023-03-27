تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على نايل سات 2023

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية، عليك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت، وذلك من خلال تلك النقاط التالية:

تردد القناة :- 11681.

بالإضافة إلى معدل الترميز 27500.

حيث يكون معامل التصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت، وذلك سوف تتمكن من معرفته من خلال النقاط التالية:

في البداية يجب عليك أن تقوم بتوصيل إريال الاستقبال الارضي، بجهاز التليفزيون الخاص بك.

في حالة عدم وجود القناة، عليك أن تقوم بالنقر على زر الإعدادات التي يتواجد في زر التحكم الخاص بك.

ثم النقر على زر المخصص بالقنوات.

بينما يجب عليك أن تقوم بعمل توليف لإعدادت القناة.

ثم النقر على أيقونة توليف تلقائي واختبار بحث رقمي، بيعدل يمكنك أن تقوم بتسجيل التردد وإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالتردد مثل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح الخطأ.

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

تعتبر هي أحد القنوات الرياضية، وتقوم بإذاعة كافة المباريات الهامة الذي ينتظرها المشجعين على مستوى الوطن العربي والعالم بالكامل، حيث يمكنك من خلال التردد الجديد التي تم سرده أن تقوم بمعرفة المباريات ومشاهدتها بأفضل جودة.