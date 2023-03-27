تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم، يبحث متابعين ووجماهير كره القدم على تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر وذلك ضمن تصنيفات كأس امم افريقيا 2023، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على تردد القناة الجزائرية والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر واالنيجر بالاضافة الى التشكيل االمتوقع للمنتخبين.

تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة الجزائر اليوم

اعلنت ادارة القناة الجزائرية عن بثها لمباراة الجزائر والنيجر بشكل مجانى ويمكن ضبط تردد القناة الجزائرية الارضية على النايل سات من خلال:

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد:11680.

الاستقطاب:أفقى.

معدل الترميز:27500.

جدير بالذكر ان اعنلت ادارة قنوات بي ان سبورت القطرية على انها تقوم ببث احداث مباراة الجزائر والنيجر اليوم الاثنين ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضى حفيظ درراجي

موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق مباراة الجزائر والنيجر اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والسادسة يتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وذلك على ارض ملعب حمادي العقربى بدولة تونس وذلك ضمن منافسات أمم افريقيا.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام النيجر فى تصفيات أمم افريقيا

يعتمد جمال بلماضي المدير الفنى لمنتخب الجزائر على التشكيل التالي في مواجهة النيجر، فى تصفيات امم افريقيا:

التشكيل 4-2-3-1: