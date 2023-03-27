هام .. تغير موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل إلى هذا الموعد!!

أعلنت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية، عن تغير موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لكافة صفوف النقل، وتم ذكر موعد بداية الامتحانات الخاصة بهم بالإضافة إلى سرد أيضا جدول الامتحانات، والذي على الأرجح يختلف من محافظة إلى أخرى، وتم نشره وتقديمه إلى الطلاب والطالبات في الكثير من المدارس المختلفة والمحافظات أيضا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

انتشر خبر تغير موعد الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بشكل كبير جدًا، ماما أدى إلى إثارة الجدل بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا، وبالتالي، فقد تم إصدار قرار من الوزارة بأن تم تغير موعد امتحانات الترم الثاني حتى يوم في يوم 29 من ابريل 2022، اي يكون بعد نهاية شهر رمضان المبارم.

وبالتالي فقد لا يكون متواجد أي تغيير في الموعد، حيث نفت الوزارة أي تغيرات على الإطلاق وأعلنت بأن لا يوجد مجال إطلاقًا بشأن تغيير الموعد، بالإضافة إلى ذلك فقد كانت مشددة تمامًا على مراجعتها.

بالإضافة إلى ذلك فقد نوهت الوزارة بأن لا يجب على الطلاب أو الطالبات أن تنتظر أي قرار من أي جهة غير وزارة التعليم، وفي حالة رؤية أي موقع يٌعلن عن تلك المعلومات الخاطئة، فقد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها على الفور.