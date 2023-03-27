يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من مصر والعالم العربي والعالمي في التعرف على التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت الّتي تعرض مختلف المنافسات الرياضية في مصر والوطن العربي، بما في ذلك مباريات دوري المصري، بحيث قامت هذه القناة بتحديث التّردد لهذهِ القناة على قمر نايل سات بدءً من بدايةَ هذاِ العام، تعتبر قناة On Time Sport واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة من المباريات المختلفة في بطولات ودورات مختلفة بجودة عالية، تتميز هذه القناة بمزاياها التي تجعلها فريدة من نوعها، مما يجعلها تستحق الانتباه والمشاركة، نقدم لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة اون تايم سبورت

تقدم قناة أون تايم سبورت مجموعة كبيرة من المباريات الرياضية المختلفة في كرة القدم وذلك بجودة عالية للصوت والصورة. وهي تعد من بين القنوات الرياضية الأكثر شهرة والأكثر قوة في نطاق جهات الإذاعة حول العالم، حيث تحظى بهذه المنصَّات باستخدام مجاني لإشارتها على قمر نايل سات وعرب سات، ممَّا يشجِّع المشجعين على مشاهدته إلى جانب التغطية خلال أحداث المُسابقات، تتميز قناة أون تايم سبورت الرياضية في بث جميع مباريات الدوري المصري والمباريات المحلية والدولية الأخرى، كما تذيع القناة أفضل عروض الرياضة وصالات التحليل على مدار الساعة، والتفوق لهذه من القنوات المختلفة انه يبث نشرته دائمًا لمدة 24 ساعة دون انقطاع او أخطاء، بجودة فائقة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

توجد مجموعة كبيرة من البرامج التي تقدمها قنوات أون الرياضية طوال اليوم، بما في ذلك البرنامج المحبوب للكثيرين “مساء الأنور” مع الكابتن مدحت شلبي، و “أستاد أون” مع سيف زاهر وأحمد شوبير، بالإضافة إلى برامج “الدرجة الثالثة” و “ملعب أون تايم سبورت”، يمكنك متابعة قناة On Time Sports عن طريق الولوج إلى إعدادات التردد الجديد للقناة، وهو كما يأتي

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة: 12379.

تردد قناة أون تايم سبورت الأولي On Time Sports 1 جودة Hd

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد: 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد 11449.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة الثالثة On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 25700.

الاستقطاب: أفقي

التردد الجديد: 12303.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات، تم الانتهاء من تحديث إشارة بث قنوات On time sports من قبل إدارة القنوات، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة المباريات بجودة عالية في نفس الوقت. كما يستطيع المشاهدون استقبال التردد الأرضي UHF 9 أو UHF 32، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة لقنوات أون تايم سبورت.