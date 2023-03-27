اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023 من خلال الرابط الرسمى molsa.gov.iq

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023،قامت وزارة العمل العراقية باعلان عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية للواجبة التاسعة فى دولة العراق 2023، بالاضافة الى انها وفرت خدمة الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال الموقع الرسمى لوزارة العمل العراقية، وتم اعلان اليوم عن قائمة اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية لهذا العام الميلادي 2023.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023 من خلال:

الدخول ل موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية الرسمى.

الرسمى. ثم الضغط على تسجيل الدخول فى منصة مظلتى وذلك من خلال القائمة الرئيسية.

بعد ذلك الضغط على خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثم الضغط على الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال القائمة الرئيسية.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك الضغط على خانة اسماء المقبولين الجداد.

ثم ستظهر لك اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية فى العراق 2023.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية فى دولة العراق بتحديد شروط القبول فى الرعاية الاجتماعية وذلك للحصول على الرعاية الاجتماعية حيث لايمكن قبول أي طلب بدون هذة الشروط: