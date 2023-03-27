مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة الفصل الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1444هـ
مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة
تعلن وزارة التربية والتعليم أنه تم تمديد الإجازة في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، وذلك في الأسبوع العاشر من هذا الفصل، متزامنًا مع نهاية شهر رمضان المبارك، أكدت الوزارة على أهمية حضور الطلاب للمدارس خلال هذا الفصل ومواصلة المتابعة بشكل دائم، أكدت أهمية استمرار الدراسة من خلال زيارات تفقدية للمشرفين التربويين والمدراء والمدرسين، تشجع الوزارة نظام الإجازات طويلة لتأمين استفادة الطلاب منها بصورة فعّالة خلال فترات الراحة، وذلك في إطار بيئة تعليمية تدفعهم لبذل جهود إيجابية وتحقيق إنجازات أكاديمية متفرّدة، سوف نقدم لكم اليوم مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة الفصل الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1444هـ، وكافة التفاصيل، تابعونا.
مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة الفصل الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1444هـ
أفادت وزارة التعليم عن حصول إجازة مدتها طويلة في الفصل الدراسي الثالث، يبدأ في الأسبوع العاشر وتحديدًا في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة، لمدة يومين، سيتم دمج فترة الإجازة الطويلة مع عطلة نهاية الأسبوع لتصبح مدة الإجازة أربعة أيام، وستشمل يومي الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يأتي الإعلان التالي ضمن جهود وزارة تطوير بيئة التعليم وتحسينها، مع توفير إجازات مناسبة للطلاب والمدرسين، وذلك ضمن خطة دولية لارتقاء بجودة التعليم في المملكة العربية السُّعُودِية.
الإجازات الرسمية العام الدراسي 1444هـ في السُّعُودية
تشمل السنة الدراسية الحالية 1444 هـ، وفقًا للجدول الأكاديمي المعتمد من قِبل المؤسَّسَة التعليمية، عِدّة مُناسِبَات للإجازات الرَّسْمِيّة. وُصِفت بعض تِلك المُناسبات هنا
- في الفصل الدراسي الأول، تم إحياء الاحتفال بالذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية في يوم 15 صفر 1444 هـ.
- ستكون الإجازة الأسبوعية الطويلة الأولى في بداية الترم الأول يوم 11 ربيع الأول عام 1444 هجري.
- ستكون الأسبوع الثاني الطويل في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، للعام ١٤٤٤ هجرية.
- سوف ينتهي الفصل الأول من الدراسة في العشرون من شهر ربيع الآخر للسنة 1444 هـ.
- تحل إجازة نهاية الأسبوع المطولة، في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هـ، وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني.
- يبدأ الأسبوع الثاني المطول في اليوم الأول من شهر رجب للعام 1444 هـ، وتحل عيد الفطر في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان للعام 1444 هـ.
- يتكوّن الأسبوع الطويل الأوّل في فصل الدراسة الثالث من يوم 24 شوال.
- ينهي الفصل الدراسي الثالث يوم الرابع من شهر ذي الحجة للعام 1444 هـ.