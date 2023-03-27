تعلن وزارة التربية والتعليم أنه تم تمديد الإجازة في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي، وذلك في الأسبوع العاشر من هذا الفصل، متزامنًا مع نهاية شهر رمضان المبارك، أكدت الوزارة على أهمية حضور الطلاب للمدارس خلال هذا الفصل ومواصلة المتابعة بشكل دائم، أكدت أهمية استمرار الدراسة من خلال زيارات تفقدية للمشرفين التربويين والمدراء والمدرسين، تشجع الوزارة نظام الإجازات طويلة لتأمين استفادة الطلاب منها بصورة فعّالة خلال فترات الراحة، وذلك في إطار بيئة تعليمية تدفعهم لبذل جهود إيجابية وتحقيق إنجازات أكاديمية متفرّدة، سوف نقدم لكم اليوم مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة الفصل الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1444هـ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مواعيد الاختبارات والإجازات المطولة الفصل الثالث وفقا للتقويم الدراسي 1444هـ

أفادت وزارة التعليم عن حصول إجازة مدتها طويلة في الفصل الدراسي الثالث، يبدأ في الأسبوع العاشر وتحديدًا في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة، لمدة يومين، سيتم دمج فترة الإجازة الطويلة مع عطلة نهاية الأسبوع لتصبح مدة الإجازة أربعة أيام، وستشمل يومي الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يأتي الإعلان التالي ضمن جهود وزارة تطوير بيئة التعليم وتحسينها، مع توفير إجازات مناسبة للطلاب والمدرسين، وذلك ضمن خطة دولية لارتقاء بجودة التعليم في المملكة العربية السُّعُودِية.

الإجازات الرسمية العام الدراسي 1444هـ في السُّعُودية

تشمل السنة الدراسية الحالية 1444 هـ، وفقًا للجدول الأكاديمي المعتمد من قِبل المؤسَّسَة التعليمية، عِدّة مُناسِبَات للإجازات الرَّسْمِيّة. وُصِفت بعض تِلك المُناسبات هنا