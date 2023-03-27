من هو ضيف رامز جلال نيفر اند اليوم الاثنين 27/3/2023 على قناة mbc

من هو ضيف رامز جلال؟ .. ينتظر الكثير من الجماهير ضيف رامز جلال اليوم في البرنامج الرمضاني نيفر أند، حيث أن هذا البرنامج قد حصل على شعبية كبيرة جدًا في وقت قصير للغاية، ويمكنك من خلال المقال أن تقوم بالتعرف على ضيف حلقة اليوم الأثنين 27 من مارس 2023، على قناة أم بي سي مصر.

من هو ضيف رامز جلال

لن يتم الإعلان حتى الآن على ضيف رامز جلال في برنامج نيفر أند، ولكن يمكنك أن تقوم بالتعرف على ضحايا الحلاقات السابقة وذلك من خلال النقاط التالية:

الحلقة الأولى كان ضيف الحلقة هو الفنان الكبير محمد رمضان.

بالإضافة إلى ضيف الحلقة الثانية فقد كان الفنان القدير احمد السقا.

بينما ضيفة الحلقة الثالثة هي المذيعة ياسمين عز.

حيث يكون ضيف الحلقة الرابعة والتي كانت بالأمس هو محمد فؤاد.

والحلقة الخامسة ضيفها لن يتم الإعلان عنه حتى الآن.

من هم ضحايا برنامج رامز جلال نيفر أند

يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية أن تتعرف على كافة ضحايا برنامج رامز جلال نيفر أند، والتي يتمثل في التالي:

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

موعد عرض برنامج رامز جلال نيفر أند 2023

يتم عرض برنامج رامز جلال نيفر أند في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أم بي سي مصر.