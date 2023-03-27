يتأهب لاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم الأول للمواجهة مع فريق النيجر في مباراة قوية ستقام في استاد “14 جانفي” مساء اليوم الاثنين، ويبحث الكثير من متابعي وعشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم مجانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا الاثنين 27 مارس 2023، وسوف نتناول معكم اليوم كافة التفاصيل عن المباراة، تابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم مجانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا الاثنين 27 مارس 2023

سيتم بدء هذه المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، حيث سيتم استخدام صافرة للإعلان عن بدء المباراة.

يتم بث المباراة على قناة Bein Sport 4 القطرية مع التعليق الصوتي لـ “حفي دراجي”، وتعرض القناة الجزائرية المجانية “الأولى الجزائرية الأرضية” هذه المباراة أيضًا على شاشاتها.

يهدف المنتخب الجزائري في هذه المباراة إلى إكمال سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز على فريق النيجر للوصول إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة، ربّما يكون الفريق قد اقترب بشكل كبير من إتمام المؤهل للدور القادم من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي ستُجرى في يناير 2024 بعد تعديلات في التاريخ، وبعد خسارة أوغندا وفوز تنزانيا، يظهر أنّ مقاعد التأهل للجولة المقبلة ستكون لصالح تنزانيا والجزائر فحسمًا.

تردد قناة Bein Sport 4 علي نايل سات

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11054.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة Bein Sport 4 علي سهيل سات

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

التردد 11585

موعد مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

سيتم اللعب بين منتخب الجزائر ونظيره النيجيري في المواجهة التصفوية لكأس أمم إفريقيا، سوف تقام مباراة بين النيجر والجزائر في يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، وسيبدأ اللعب في المواعيد التالية

الساعة الخامسة مساءً وفقًا لتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي في السودان ومصر وليبيا.

في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

“الساعة الثامنة في المساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.”.

معلق مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

سيقوم الكاتب الصوتي المتميز “حفيظ دراجي” الجزائري بالتعليق على مجريات مباراة الجزائر والنيجر، وسيكون لهذا التعليق متعة خاصة لمشاهدي البث.