مواعيد عرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر الحقلة 5 “أسطورة العشق”

مواعيد عرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر، يزداد البحث عن موعد عرض مسلسل المداح الجزء الثالث على قناة ام بى سي مصر حيث يعتبر من ابرز الاعمال الدرامية فى هذا السباق الرمضانى 2023 وذلك بعد نجاح مسلسل المداح الجزء الاول والثانى فى الاعوام السابقة وجاءت احداث مسلسل المداح حول الشيخ صابر المداح الذى يجسد شخصيتة الفنان حمادة حلال ويعيش فى صراعات كبيرة مع الجن، ومن خلال موقع البديل يمكن التعرف على موعد عرض مسلسل المداح الجزء الثالث واعادة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر

أعلنت ادارة قناة ام بي سي مصر عن مواعيد عررض مسلسل المداح الجزء الثالث وذلك مع بداية شهر رمضان، حيث يعرض مسلسل المداح فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءاً بتوقيت اللمملكة العربية السعودية ويتم اعادة المسلسل فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم التالى عبر قناة ام بى سى مصر 1، بالاضافة الى يعاد فى تمام الساعة الثانية عشر مساءاً على قناة ام بي سى مصر 2، ويمكن ايضاً متابعتها من خلال منصة شاهد فور يو.

مسلسل المداح الجزء الثالث

حقق مسلسل المداح الجزء الثالث نجاحاً كبيراً حيث يكون من تأليف أمين جمال و وليد أبو المجد وشريف يسرى، ويكون من اخراج أحمد سمير فرج، و قام ببطولته حمادة هلال، هبة مجدى، أحمد عبد العزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحى خليل، عفاف رشاد، أحمد فؤاد سليم، هيدى رفعت، هلا السعيد، بسمة ماهر، عبير فاروق، محمود متولى، وعدد آخر من الفنانين.