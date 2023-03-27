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أدعية ٥ رمضان تويتر مكتوبة
تعرف على أدعية ٥ رمضان تويتر مكتوبة، يمكنك ترددها بتلك الأيام المفترجة أو يمكنك أن تشاركها بين الأصدقاء والأقارب على موقع التواصل الاجتماعي، ولذلك فقد يجب عليك أن تقوم بمتابعة المقال والتعرف على كافة الأدعية الحصرية كما هو موضح لكم.
أدعية ٥ رمضان تويتر مكتوبة
إليك أفضل الأدعية الحصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وفي اليوم الخامس من رمضان يمكنك أن تقوم بالتعرف على تلك الادعية الجميلة والتي تتمثل في التالي:
- اللهم أني استودعتك مستقبلي وعملي وكل شيء، فاللهم أجعله لي أفضل مما اتمنى.
- ربي في اليوم الخامس من رمضان، أغفر لكافة المسلمين أجمعين وأرحمنا رحمة واسعة.
- ربي استرنا في تلك الأيام المفترجة وأوسع رزقنا وأرح بالنا يا رب العالمين.
- الحمد لله والشكر لله على قضاء الله لنا ورحمته بنا، اللهم كن معنا ووفقنا في حياتنا يا رب العالمين.
- ربي أغفر لي وأرحمني برحمتك الواسعة يا رب العالمين.
- اللهم تقبل مني صيامي وصلاتي ودعائي ووفقني في حياتي القادمة توفيق واسع.
- يارب العالمين أرحمني برحمتك الواسعة، اللهم أغفر لي ولكافة المسلمين أجمعين.
- اللهم أرحم أبي وأجعله من أجل جنة الفردوس الأعلى.
- يارب في تلك الأيام المفترجة وسع رزقك على كل فقير، وأرزق كل محتاج يا رب العالمين.
- كن معي يا رب فأنت المعين وأنت الرزاق، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.
- الحمد لله في كل وقت وكل حين الحمدلله يا رب على اختيارك لي وتوفيقك لي يا أرحم الراحمين.