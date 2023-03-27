يمكنكم مشاهدة هذه المباراة من دون انقطاعات في بطولة تصفيات أمم أفريقيا 2023 التي ستُلعب على ملعب 14 جانفي. وحدث هامٌ يجمع الجزائر والنيجر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لهذه البطولة، حيث تُقام المباراة يوم الإثنين 27 مارس 2023، نحرص على توفير بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ومنح فرصة لمحبي وعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدتهم لهذه المباراة، كما سوف نذكر لكم القنوات التي ستقوم ببثها وأيضًا التشكيلة الرسمية للفريقين.

بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

هذه هي الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023 على يلا كورة 365.

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مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر

نعرض لكم رابطًا مباشرًا لمباراة النيجر والجزائر التي ستقام اليوم 27 مارس 2023 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023.

تمكنك متابعة لقاء الجزائر والنيجر من خلال استخدام موقع يلا شوت الجديد يلا شوت المباشر.

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يتم بث مواجهة الفريقين الجزائري والنيجيري على منصة بين ماتش للمشاهدة.

موعد مباراة الجزائر والنيجر

تم تحديد موعد لمباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا في يوم الإثنين 27 مارس، وستكون في الوقت المحدد التالي

الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية. الساعة 6 مساءً بتوقيت الجزائر. في تمام الساعة الثامنة مساءً بحسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات ودولة عُمان.



القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا

تم تحديد القنوات التي ستنقل مباراة الجزائر والنيجر اليوم، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهي محدودة بقنوات beIN Sports، على التردد المحدد.

تردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 12640.

القمر: نايل سات.

معلق مباراة الجزائر والنيجر

سيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي هو المعلق لمباراة منتخب الجزائر ضد النيجر، التي ستُذَاع على قناة بي إن سبورت الرسمية.

تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة ضد النيجر

خط الهجوم: رشيد غزال، محمد بلايلي، رياض محرز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رامز زروقي.

خط الدفاع: حسين بن عبادة، عيسى ماندي، أحمد طوبا، رامي بن سبعيني.

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

قدمنا لكم بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، بالإضافة إلى المعلومات حول موعد مباراة الجزائر والنيجر، والقنوات التي ستذيعها، وتشكيلة اللاعبين، نأمل أن نكون قد نقلنا المعلومات المفيدة من خلال هذه المقالة.