تعرف على تردد قناة سي بي سي الجديد 2023

أعلنت الإدارة التابعة لقناة سي بي سي 2023، على تردد قناة سي بي سي الجديد 2023، وذلك بهدف عرض كافة المسلسلات والبرامج التليفزيونية، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل كامل، عن طريق أن تقوم بمتابعة المقال كما هو موضح لكم.

تردد قناة سي بي سي

يمكنك من خلال النقاط التالية، أن تقوم بالتعرف على تردد قناة سي بي سي الجديد، وذلك من خلال النقاط التالية كما هو موضح لكم:

سوف يكون تردد قناة سي بي سي 11785.

بالإضافة إلى الاستقطاب رأسي.

حيث سوف يكون معدل الترميز 27500.

بينما معامل التصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي اكسترا 2023

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تقوم بالتعرف على تردد قناة سي بي سي اكسترا وسوف تتمكن من معرفة ذلك عن طريق التالي:

تردد القناة 11380.

بينما سوف يكون الاستقطاب أفقي.

بالإضافة إلى معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح الخطأ سوف يكون 4/3.

تردد قناة سي بي سي دراما 2

يمكنك عن طريق النقاط التالية، أن تقوم بالتعرف على تردد قناة سي بي سي دراما 2 من خلال الأسطر التالية، كما هو موضح لكم:

سوف يكون التردد 11488.

بينما سوف يكون الاستقطاب افقي.

معدل الترميز سوف يكون 27500.

بالإضافة إلى معامل التصحيح الخطأ 4/3.

نبذة عن قناة سي بي سي

توفر قناة سي بي سي الكثير والعديد من البرامج والمسلسلات الرمضانية، والتي من ضمنها هي مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل الصفارة بالإضافة إلى مسلسل عملة نادرة ومسلسل حضرة العمدة والكثير من المسلسلات الرمضانية الكثيرة.