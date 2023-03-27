شهادات بنك مصر الشهرية بأعلى فوائد تصل الى 25% شهرياً الجديدة

شهادات بنك مصر الشهرية بأعلى فوائد تصل الى 25%، يزداد البحث عن شهادات بنك مصر من خلال عدد كبير من الناس المهتمين بشراء شهادة بنك مصر حيث قام بنك مصر بتوفير مجموعة من الشهادات باعلى عائد وذلك خلال الفترة الاخيرة حيث وصل العائد الى 22.5% بالاضافة الي قام قام البنك المركزي المصري بالاعلان عن شهادة قيمتها 22.5% شهرياً.

شهادات بنك مصر الشهرية بأعلى فوائد تصل الى 25%

قام بنك مصر باعلان عن الشهادات الجديدة حيث يكون عائد الشهادة بنسبة 22.5% شهرياً ومن الممكن ان يصل الي 25% للمودعين سنوياً، ووينتظر عدد كبير من المصريين اجتماع البنك المركزى المصري حيث من خلال هذا الاجتماع يمكن اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة ومن الممكن ان يكون من هذا القرارت رفع سعر الفائدة وواصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع فى البنوك المصرية، جدير بالذكر ان كانت شهادات الادخار الجديدة بتحديد العائد الثابت وهو 20% حيث يكون أعلى عائد تم الاعلان عنه عام 2017 وبلغت قيمته 18% وذلك في عام 2022.

شهادة بنك التنمية الصناعية

قام بنك التنمية الصناعية باعلان عن شهادة ادخار جديدة وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية بالاضافة الي ان بنك التنمية الصناعية يمتلك دوريات مختلفة حيث اعلن بنك التنمية الصناعية من خلال موقعة الرسمى الالكترونى حيث يمكنك شراء الشهادات من اول 5000 جنية وذلك بشرط ان يقل الحد الادني للشراء 50 الف جنية، وقام بنك التنمية الصناعية بتحديد سعر الفائدة الثابت وذلك وفقاً لدورية الصرف كالاتى: