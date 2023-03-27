موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 كاملة مترجمة HD على قناة الفجر الجزائرية

يمكنك عن طريق تفاصيل المقال، أن تقوم بالتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 كاملة مترجمة، على أنه يتم عرضه على شاشة قناة الفجر الجزائرية، ويمكنك عن طريق متابعة المقال أن تتعرف على موعد عرض المسلسل والتعرف على كافة التفاصيل الأخرى.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 كاملة مترجمة

يعتبر مسسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التركية الجذابة، ومن خلال محركات البحث فقد وجدنا المشاهدين يقوموا بالبحث عن معرفة موعد عرض الحلقة، ومن خلال معرفتنا واحصائتنا فقد سوف يكون موعد عرض الحلقة في تمام تاريخ 29 من مارس، الموافق يوم الأربعاء 2023، مع العلم بأنه سوف يتم عرضه على شاشة فناة الفجر الجزائرية، وبعد مرور 24 ساعة سوف يتم عرضه على كافة القنوات العربية الأخرى بشكل مترجم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

في حالة إذا كنت لا تعلم تردد قناة الفجر الجزائرية، من أجل أن تقوم بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان فقد يمكنك أن تقوم بمتابعة التالي، للحصول على القناة:-

تردد القناة :- 11034.

معدل الترميز 27500.

بالإضافة إلى الاستقطاب راسي.

الجودة :- اتش دي.

القمر الصناعي نايل سات.

من هم أبطال مسسل قيامة عثمان؟

يضم مسلسل قيامة عثمان مجموعة كبيرة من الممثلين الأتراك ويكون من ضمنهم الفنان الكبير بوراك أوزجيفيت، بالإضافة إلى تورجت ألب، كما أيضا شارك في المسلسل الفنان القدير راغب سافاش، بالإضافة إلى الفنانة اصليهان، ومن ضمن فريق العمل أيضا الفنانة القديرة عائشة جول نجول، ويضم مجموعة أخر من الممثلين الذي يظهرون بشكل عشوائي في الحلقات.