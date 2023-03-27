موعد عرض الحلقة 5 مسلسل جعفر العمدة “للنجم محمد رمضان” على قناة mbc

تعرف على موعد عرض الحلقة 5 مسلسل جعفر العمدة قبل العرض بساعات قليلة، يعتبر مسلسل محمد رمضان في هذا العام 2023 يضم مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، ويحصل على شهرة كبيرة وكثيرة بين المشاهدين في الدول العربية المختلفة، تابع المقال من أجل التعرف على موع الحلقة كما هو موضح لكم.

موعد عرض الحلقة 5 مسلسل جعفر العمدة

يتم عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة الخامسة اليوم الموافق 27 من مارس 2023، في تمام الساعة 10.15 مساءً على شاشة قناة دي أم سي، ويمكنك أن تقوم بمشاهدة الإعادة في تمام الساعة 4:00 عصرًا على قناة دي أم سي أيضا.

نبذة عن مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة القنان الكبير محمد رمضان، أجريت الكثير من الأحداث المشوقة في الأيام الماضية ومن ضمنها هي ذهابه مع والدته التي تقوم بدور “هالة صدقي” إلى شقيقها الذي يكون فتوح أحمد، وتقوم بالطلب منه أنها تريد الحصول على حقيها في ميراث والدها، وشقيقها يحاول أن يقوم بالتوضيح لها بأن ممتلكات والده لن تربح الكثير من المال.

وبعد ذلك يمكننا أن نرى بأن الأحداث تدور في إطار اجتماعي شعبي تمامًا، جول جعفر العمدة وهو يتزوج بالزوجة الرابعة، ويمتلك أكثر من شركة مختلفة في الكثير الأماكن، ويعاني نتيجة الكثير من الصراعات سواء في عملة أو بعيد عن العمل، وبعدها سوف يقابل زوجته “زينة” ومن خلالها سوف يتم التحدث عن الكثير من المفاجأت بداخل المسلسل.

حيث يمكنك أن تقوم بمشاهدة المسلسل من خلال القنوات التي تم سردها في الأعلى، ومتابعته بشكل كامل.