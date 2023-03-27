يعتني العديد من محبي ومشاهدي التلفزيون بمراقبة المسلسلات الدرامية والبرامج العربية، حيث تأتي هذه الأعمال الفنية في صدارة المحتوى الإعلامي في شرقنا الأوسط، يعد قدوم شهر رمضان فرصة ذهبية لقناة أون دراما المصرية التي تتخصص في بث وعرض المسلسلات العربية على مدار اليوم، وتقوم القناة بعرض العديد من المسلسلات المصرية الجديدة خلال هذا الشهر المبارك، تتزايد بشدة الجهود المبذولة في البحث عن القنوات التي تعرض أعمال درامية جديدة، نقدم لكم تردد قناة أون دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة أون دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

تعرض قناة أون دراما محتواها بشكل مستمر لمدة 24 ساعة في اليوم دون انقطاع، وتتميز بجودة عالية تجعلها مشاهدة جذابة، حيث تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني. بالإضافة إلى ذلك، لضبط التردد، فقط عليك بالتحديث من خلال الإعدادات المحددة. من بين الخيارات المتاحة، هناك إمكانية إعادة تحديث التردد.

تردد قناة أون دراما 2023 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

أفقي h.

التردد 10853.

تردد أخر للقناة

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي v.

التردد 12053.

مسلسلات رمضان على أون دراما

من المتوقع أن تعرض قناة أون دراما في شهر رمضان باقة من أشهر وأهم مسلسلات التلفزيون، وبينها المسلسل المميز “ضرب نار” الذي يجمع بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي والفنان الكبير ماجد المصري، وهو من بين أبرز المسلسلات التي ستُعرض في قائمة عروض القناة هذا العام، سوف تظهر القناة مسلسلًا جديدًا اسمه “علاقة مشروعة”، ويتمثل طاقم العمل في كوكبة من نجوم الفن مثل ياسر جلال ومي عمر، بالإضافة إلى ذلك من بين أعظم المسلسلات المزمع عرضها في رمضان هذا العام، هو مسلسل “الكتيبة 101” مِنْ بطولَةِ المُتَفَوْق أُسّ ياسين، ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

مسلسل الكبير

بدأت قناة أون دراما في الكشف عن قائمة العروض التي ستقدمها خلال شهر رمضان القادم، ومن بين تلك العروض سيشكل المسلسل الجزء السابع من مسلسل “الكبير” إحدى أبرز عروضها، يجمع المسلسل بطولة كبار نجوم الفن من بينهم أحمد مكي، بيومي فؤاد، و محمد سلاَّمة، تصنف العمل المذكور كمسلسل اجتماعي كوميدي، ونجح طيلة الأعوام الماضية في جذب جماهيرية واسعة من المشاهدين، حافظ المسلسل على هذا النجاح الكبير رغم رحيل فنانته دنيا سمير غانم عن مشاركته في الجزء السادس منه.