موعد امتحانات الترم الثاني 2023 إعدادي وثانوي بعد التعديل وفق وزارة التربية والتعليم

زاد الكثير من الجدال بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشأن تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2023، ولكن وزارة التعليم أعلنت عن الحقيقة، ووضحت كافة المواعيد الخاصة لصفوف النقل في المرحلة الأعدادية وأيضا المرحلة الثانوية، ويمكنك من خلال كافة التفاصيل والموضوعات التي بداخل المقال أن تتعرف على الكثير من الموضوعات الهامة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التعليم بأن سوف يكون موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، سوف تبدأ في يوم 29 من أبريل 2023، أي سوف يكون بعد نهاية شهر رمضان المبارك، وحذرت الوزارة بأن لا يجب أن يتم الانصات إلى كافة الشائعات المختلفة التي يتم تداولها بين الأشخاص وبعضهم.

ويجب على أولياء الأمور أن يقوموا بالانتظار حتى يتم إصدار قرار وزاري يفيد بذلك، وفي حالة عدم إصدار أي قرار من الوزارة فأن الموعد سوف يكون كما هو عليه الذي أعلنت عنه الوزارة من قبل.

موعد بداية امتحانات التعليم الفني

أعلنت وزارة التعيم القني عن موعد بداية التعليم الفني، على أنه سوف يكون في يوم 27 من مايو 2023، وسوف يستمر الامتحانات حتى 14 يوم، اي يمكنه يستمر حتى يوم 11 من يونيو 2023، بالإضافة إلى ذلك فقد لا يوجد أي تغيير في المواعيد على الإطلاق، ويجب على كافة الطلاب الالتزام الكامل بتلك المواعيد المعلن عنها.

مع العلم بأن في حالة رؤية أي مواقع أو أشخاص تقوم بنشر أي معلومات غير صحيحة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها على الفور وبالتالي يجب أن لا يتم الانصات إلى تلك الشائعات.