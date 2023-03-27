القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي 28/3/2023 في مباراة إياب تصفيات أمم أفريقيا، يبحث مجموعة كبيرة من جماهير منتخب مصر علي القنوات الناقلة المتوحة لمباراة مصر ومالاوي وذلك من خلال التصفيات الافريقية وذلك من خلال نهائي بطولة الامم الافريقية لعام 2023 ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر ومالاوي التى تقام غداً الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي 28/3/2023 في مباراة إياب تصفيات أمم أفريقيا

أعلنت شبكة ادارة قنوات بي ان سبورت انها تعتبر الناقل الحصري لمباريات لتصفيات امم افريقيا 2023 ويمكنن ضبط قناة بي ان سبورت من خلال:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/2.

الجودة: HD.

القمر الصناعي:العرب سات.

تردد القناة: 12604.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/2..

الجودة:HD.

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11547 / 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ومالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، ومحمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر و مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

تنطلق مباراة مصر ومالاوي غداً الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك علي ارض استاد بيغو الوطني في ليلونغوي بمالاوي، ويكون دحان حكماً لمباراة مالاوي ومصر ويساعدة يوسف محمد محمود وبونا نداي.