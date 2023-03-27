PDF رابط معرفة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الـ9

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على رابط معرفة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق، وذلك عن طريق التعرف على خطوات الاستعلام عن الأسماء المشمولين والتي سوف يتم الإفصاح عنها بشكل دقيق من خلال المقال.

رابط معرفة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تقوم بالتعرف على رابط معرفة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية والاستعلام عنهم، من خلال الخطوات التالية:

يجب عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق من هنا.

بعدها يتطلب منك أن تقوم بالتسجيل والنقر على أيقونة تسجيل الدخول في منصة مظلتي.

بعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على ايقونة “خدمات الرعاية الاجتماعية”.

بينما يمكنك في الخطوة التالية أن تقوم بالنقر على أيقونة “الاسماء المقبولين.

سوف يتطلب منك أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات الخاصة بها.

بينما في النهاية عليك أن تقوم بالنقر على أيقونة المقبولين الجدد، وذلك من أجل معرفة الاسماء المتاحة في البرنامج.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية

يجب عليك أن تتوافر لديك تلك الشروط بشكل كامل من أجل قبولك في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وتتمثل الشروط في التالي: