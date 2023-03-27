نالت الحلقة الخامسة من مسلسل “الأجهر” إعجاب المشاهدين وأثارت حماسة كبيرة في صناعة الفن بعد نشر قناة MBC مصر لها خلال خمس أيام من شهر رمضان، واثار الجمهور إلى مشاهدتها عبر عرض أحداث المسلسل بينما لا تزال طرق سير الأحداث جديدة وغير معروفة، نقدم لكم رابط مسلسل الأجهر الحلقة 5 الخامسة علي ايجي بيست، كما نقوم بتوفير تفاصيل دقيقة وشاملة عن حلقات المسلسل على مواقع إيجي بيست وماي سيما، وأيضًا نوفر لكم معلومات مختصرة حول أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل وأوقات عرضه خلال شهر رمضان المبارك، فلا تتردد في متابعتنا.

مسلسل الأجهر الحلقة 5 الخامسة علي ايجي بيست

لجمهور مسلسلات رمضان اللذين يرغبون في مشاهدة الحلقة الخامسة من مسلسل “الأجهر”، المعروف بين جمهور مسلسلات رمضان، يمكنهم دخول الموقع الرسمي لـ”ايجي بيست” عقب عرضها، ثم كتابة اسم المسلسل في صندوق البحث لفتح صفحة تظهر لك أول خمس حلقات من هذا الموسم، وبذلك يستطيع المتابعون مشاهدة حلقتهم بشكلٍ مباشر من دون تأخير. يمكن إما الاحتفاظ بملف الفيديو ومشاهدته لاحقًا أو تنزيله وعرضه في وقتٍ مختلف.

يمكنك الوصول مباشرةً إلى المشاهدة الفورية للحلقة الجديدة لمسلسل “الأجهر إيجي بيست” عن طريق فتح الرابط الموجود في مكان الحلقة الخامسة. يمكنكم مشاهدة الحلقة السابقة من مسلسل “الأجهر” عن طريق الضغط على رابط حلقة الرابعة في “إيجي بيست”.



عدد حلقات مسلسل الاجهر

يتألف مسلسل “الأجهر”، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، من 30 حلقة ويعتبر من أهم أعمال المسلسلات الدرامية في هذا الموسم. يتولى إخراجه ياسر سامي، وكتبته محمد فوز وأحمد بكر وأحمد حلبة، بإنتاج شركة mbc مصر.

مواعيد عرض مسلسل الأجهر

يمكنك متابعة حلقات مسلسل الأجهر خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر بشكل حصري، وستعرض الحلقات يومياً في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة. تجدون الترددات المطابقة أدناه.

تردد قناة mbc مصر على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12015.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة mbc مصر على العرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

في ختام مقالنا قدمنا لكم مسلسل الأجهر الحلقة 5 الخامسة علي ايجي بيست، كما تناولنا مواعيد عرض حلقات مسلسل الأجهر في شهر رمضان المبارك والقنوات التي تنقله، وزودناكم بجميع المعلومات اللازمة حول الحلقة الخامسة، نآمل أن نكون قد وفّرنا لكم كافة المعلومات التي تحتاجونها.