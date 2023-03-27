موعد امتحانات الترم الثاني 2023 إعدادي وثانوي وفقاً للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 إعدادي وثانوي، يزداد البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الاعدادية والثانوية وذلك من قبل أولياء الامور حيث كشفت وزارة التربية والتعليم من خلال الدكتور رضا حجازي عن جدوال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 إعدادي وثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم باعلان عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث ستبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 وبعد ذلك يتم نشر نتائج الامتحانات النهائية للاختبارات في مركز المدرسة التابع للطالب او من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وقامت وزارة التربية والتعليم باعلان عن موعد امتحانات المرحلة الثانوية وتبدا امتحانات الشهادة الثانوية يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتنتهي يوم 13 يوليو 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قام وزير التربية والتعلييم الدكتور رضا حجازي باعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني وذلك بعد اداء الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الثاني حيث من المفترض ان يتم عقد امتحانات نهاية العام الدراسي لمرحلة النقل من يوم 6 مايو 2023 القادم، ثم بعد ذلك يتم عقد اختبارات الشهادة الاعدادية ايضا من يوم 6 مايو 2023 بعد ذلك بذلك يتم بداية امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم 27 مايو 2023 القادم، ثم تبدا امتحانات الثانوية العامة، يوم 12 يونيو 2023 القادم، جدير بالذكر ان بدا الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 11 فبراير 2023 الماضي، ومن المفترض ان يستمر حتي يوم 8 مايو 2023 وذلك تكون مدة االفترة الدراسية للفصل الدراسي الثاني 96 يوماً وذلك بعد حذف ايام الاجازات الرسمية ويوم الجمعة من ايام الدراسة.