مواعيد مسلسل جعفر العمده علي dmc والاعاده خلال رمضان 2023 الحلقة 5

مواعيد مسلسل جعفر العمده علي dmc والاعاده خلال رمضان 2023،يبحث عدد كبير من الجمهور ومتابعين مسلسل جعفر العمدة عن موعد عرض المسلسل وإعادتة من خلال قناة دي ام سي وذلك الذي يكون من بطولة الفنان محمد رمضان الذي تدور احداثة في إطار شعبي واجتماعي وتشويقي، ومن خلال موقعكم البديم سنوافيكم بكل ما يتعلق بمسلسل جعفر العمدة.

مواعيد مسلسل جعفر العمده علي dmc والاعاده خلال رمضان 2023

يذاع مسلسل جعفر العمدة عبر قناة دي ام سي يومياً فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءً ويتم إعادتة في تمام الساعة الخامسة صباحاً والثانية في تمام الساعة العاشرة الاربع مسا يومياً.

تردد قناة dmc الناقلة لمسلسل جعفر العمدة 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6\5.

خطوات ضبط تردد قنوات dmc الناقلة لمسلسل جعفر العمدة:

فى البداية الدخول علي القائمة وذلك من خلال الريموت الالكتروني.

ثم الضغط علي اعدادت الضبط من خلال القائمة.

بعد ذلك ادخال جميع البيانات الخاصة بالقناة من اختيار القمر الصناعي، وادخال التردد، بعد ذلك تحديد الاستقطاب، وادخال معدل الترميز والتى تم ذكرها فى السطور السابقة.

ثم الضغط.

على حفظ تلقائي من خلال قائمة القنوات علي جهاز الرسيفر.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشترك عددا كبيرا الفنانين في مسلسل جعفر العمدة، ويكون أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.