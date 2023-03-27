بالاقتراب من موعد سداد فاتورة تليفون المنزل، يزداد الاهتمام بشكل واضح من زبائن المصرية للاتصالات في البحث عن طرق للاستعلام عن قيمة الفاتورة والسداد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، سنتعرف كذلك على طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 ، سواءً بالنقد أو الدفع الإلكتروني، وأيضا، تاريخ نهائي لسداد قيمة فواتير الهاتف الأرضي والفترة المحددة التي يمكن للزبائن خلالها الدفع لذا، ابقوا على اطلاع على المزيد من المعلومات في السطور التالية.

شركة المصرية للاتصالات

تُعلن شركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة هواتفها الأرضية لجميع العملاء في الخامس عشر من كل شهر من التقويم الميلادي، وسيتم تحصيل رسوم جميع العملاء بنظام فترة الربع سنوي، يتم سداد مبلغ الفاتورة كل ثلاثة أشهر، حيث يقوم الزبون بدفع تكلفة الخدمة الشهرية والاستهلاك. كما تتيح الشركة شهرًا كاملاً لعملية السداد، وستفرض غرامة على الزبون في حال تأخر عملية الدفع، إذا تأخر الدفع لمدة شهر آخر، سيتم قطع الخدمة عن العميل حتى يسدد قيمة الفاتورة. وتسعى شركة المصرية للاتصالات جاهدة لتطوير خدماتها من خلال تحسين شبكتها في جميع أنحاء مصر. كما أطلقت الشركة جيلًا رابعًا من الشبكة باسم “We” وقامت بتوفير العديد من الخدمات. تسعى الشركة لتحقيق التطور والتقدم في سبيل اكتساب رضا جميع عملائها.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023

فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي وسدادها، يتطلب ذلك اتباع الخطوات المبينة أدناه

تسجيل دخوله إلى موقع المصرية للاتصالات عبر الإنترنت.

تسبق كود المحافظة الرقم الخاص بالهاتف للعميل.

الضغط على اظهر الفواتير.

باستخدام تطبيق الهاتف المحمول، بعد السداد سيتم إرسال إيصال دفع واضح للعميل عبر البريد الإلكتروني وسجل المستخدم، يتم التقاط سجلات عن جميع عمليات السداد التي تتضمن تاريخ السداد والقيمة المستحقة، كذلك يتم تحديث حالة دفع الفواتير في بوابة العميل، يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة عبر الإنترنت من خلال موقعها الرسمي.