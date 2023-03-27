موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 على قناة on وتردد القناة “مهرة و الكوماندا”

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة القادمة اليوم الموافق 27 مارس 2023 في تمام الساعة العاشرة ويتم اعادتة في تمام الساعة 1:45 صباحاً وأيضاص يتم اعادتة للمرة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.

يمكن ضبط تردد قناة اون تي في لمتابعة مسلسل ضرب النار الحلقة الجديدة من خلال:

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، نخبة من الفنانين، منهم سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، ، ويدور مسلسل ضرب نار حول الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي حيث دارات احداثة حول شخصية جابر الكوماندا ويقوم بها الفنان أحمد العوضى حيث يقوم بعرض الكثير من المواقف الصعبة التى يمر بها بعد تركة لمدينة سوهاج، وتقوم الفناة ياسمين عبد العزيز بدور مهرة ابو اليل التى تكون مسئولة علي اخواتها بعد وفاهة والدها والدتها وتعمل في مصنع عبايات في احدي الممناطق الشعبية في مدينة شبرا الخيمة.