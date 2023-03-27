صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية أن الإعلان عن نتائج الاختبارات للرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين سوف يكون صباح يوم الإثنين 27 مارس 2023. وفي الوقت الحالي، جميع المتقدمين للاختبارات بإمكانهم استخدام رابط الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، من أجل معرفة نتائجهم، نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 إلكترونيا وشروط الحصول علي الرخصة ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 إلكترونيا وشروط الحصول علي الرخصة

في يوم الأحد الماضي، قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بإرسال رسالة إلى المشتركين للإعلان عن موعد نشر نتائج اختبارات الرخصة المهنية 1444، وذلك في يوم الاثنين 27 مارس. وبإمكان المشتركين الاستعلام عن هذه النتائج بشكل إلكتروني، من خلال اتباع الخطوات التفصيلية المذكورة في الأسطر التالية.

يتم بدايةً بالوصول إلى صفحة النتائج الموجودة على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

يتم بعدها النقر على خيار “الدخول باستخدام الهوية الوطنية الموحدة”.

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه في النظام.

يتمّ إرسال رمز مؤقت للتحقق إلى الهاتف المحمول، ويجب كتابة هذا الرمز في الخانة المخصصة له.

ثم يتجه الموقع إلى استمارة الاستفسار عن نتائج ترخيص العمل 1444.

يتوجب تدوين جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في النموذج الاستعلامي، ومن ثم النقر على زر إرسال.

يظهر بعد ذلك جميع النتائج المطلوبة التي تم الاستعلام عنها، وإذا ظهرت عبارة “لا يوجد نتائج” فيجب الضغط مرة أخرى على خيار “النتائج”.

شروط إصدار الرخصة المهنية

يجب تحقيق بعض الشروط المحددة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب لإصدار رخصة مهنية للمعلمين في عام 1444، وستوضح هذه الشروط في النقاط التالية.