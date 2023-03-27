أعلنت قناة cbc دراما الفضائية عن جدول عرض الحلقة 5 من مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، والتي سيتم عرضها بشكل مجاني اليوم الاثنين في خامس أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري أو 2023 ميلادي، وسوف نتناول معكم اليوم كافة تفاصيل مسلسل ألف حمد الله على السلامة الحلقة 5 على cbc دراما الموعد وتردد القناة، تابعونا.

مسلسل ألف حمد الله على السلامة الحلقة 5 على cbc دراما الموعد وتردد القناة

تُشير الأنباء إلى أن مسلسل “ألف حمد الله على السلامة” يعتبر واحدًا من أهم مسلسلات الموسم الرمضاني التالي 2023، ويقوم بتقديمه المتميز، الفنانة “يسرا”، وحظي برأي إعجاب كبير لدى المشاهدين خصوصًا في حِلَقَاتِهِ الأُولَى.

عبّر العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الكبير بالمسلسل الرائع ذات القصة المشوّقة والطابع الكوميدي.

بالإضافة إلى أنه يُعدّ من الأعمال المنجزة بنجاح، فإنّه يُتيح للمشاهدين مشاهدة باقة متميزة من نجوم مصر، وبخاصة في المجال الفكاهي والكوميدي، حيث أضاف هؤلاء النجوم طابعًا آخر للعمل، علاوة على ظهور نجمة كبيرة وشخصية تاريخية بارزة ” يسرى”.

موعد مسلسل ألف حمد الله على السلامة

سيتم بث حلقات المسلسل يوميًا في شهر رمضان المبارك لعام 2023 مجانًا على شاشة الفضائية CBC دراما، واليوم (الاثنين) سيعرض الحلقة الخامسة في المواعيد التالية:

الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة. الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ساعة 10:49 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة. ترجمة المقطع: وقت الإعادة هو 11:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تتحدث قصة مسلسل ألف حمد الله على السلامة عن امرأة تُدعى “سميحة”، وكانت تعيش في “كندا” متزوجة، وفي البداية من القصّة يتوفّى زوجها وتضطرّ للعودة إلى مصر.

عادت سميحة مع أولادها سامح وسماح إلى مصر للاستحصال على حقوق وراثتهم بعد وفاة أبيهما أو زوجها، وبدأت الأحداث المشوقة والمليئة بالتشويق.

تزداد حدة الأحداث في كل حلقة من المسلسل، وانتشرت مقاطع وصور منه على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بين المستخدمين.

سيتم بث الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في قناة cbc دراما الفضائية، يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 و5 رمضان 1444.

تردد قناة cbc دراما علي نايل سات