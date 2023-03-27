ما هي شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي ؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي، وبالتالي فقد يجب على المتقدمين أن يقوموا بتوافرها بشكل كامل، من أجل الحصول على المكرمة مع العلم بأن في حالة عدم توافر أي شرط واحد من شروط المكرمة فقط لن يمكن للمستفيد الحصول عليها، ولذلك يجب عليك أن تقوم بمتابعة المقال بشكل كامل.

شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي

يمكنك من خلال كافة التفاصيل التالية ان تقوم بالتعرف على شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاحتماعي كما هي موضحه لكم في التالي:

يجب على المستفيد أن يكون حامل الجنسية السعودية فقط.

يجب ان يكون من ضمن مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.

يجب على المتقدم أن لا يكون عمره أقل من 18 عام.

يجب أن يكون خل الفرد الكلي ليس أكثر من 3000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك فقد يجب على المستفيد أن لا يمتلك أي أراضي أو عقارات.

بالإضافة إلى ذلك يجب على المستفيد أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 3 شهور على الأقل قبل التقديم على تلك المكرمة.

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

من المفترض أن يتم صرف مكرمة رمضان مع صرف وراتب الضمان الاجتماعي، أي سوف يكون يوم الأحد الموافق 2 من أبريل 2023، وبالتالي فقد يوافق 11 من رمضان 2023، حيث لن يتم صرفه في يوم 1 من أبريل نتيجة لأنه يوافق يوم إجازة رسمية، وهو يوم السبت 1 من أبريل وسوف يكون إجازة رسمية في البنوك.