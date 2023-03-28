تردد قناة أون تايم سبورت 2023 علي القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية التي يشاهدها المصريين بصورة مستمر حيث تقوم ببث مباريات الدوري المصري بصور مجانية كما تعرض على شاشتها البرامج والمباريات الرياضية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، ونسلط الضوء في سطور هذا المقال على تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

هو من أكثر الترددات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وذلك من قِبل العديد من هواة ومحبي الرياضة والبرامج الرياضية حيث نجحت تلك القناة في جذب ملايين الجماهير لمتابعتها، وتردد قناة أون تايم سبورت هو:

أولًا تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ثانيًا تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ثالثًا تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

نبذة عن قناة أون تايم سبورت

حققت قناة أون تايم سبورت شعبية كبيرة بين جمهور متابعي القنوات الرياضية، وللمزيد عن القناة تابع الآتي:

هي من أفضل القنوات المتخصصة في بث وتقديم المباريات الرياضية المصرية.

تم انضمام القناة في بداية عام 2020م.

تقدم القناة كافة المباريات الرياضية و كذلك الأخبار المرتبطة بالمباريات الرياضية وذلك بجودة عالية وصوت واضح.

تبث على القناة استوديو تحليلي بكافة التفاصيل المرتبطة بالمباراة قبل القيام بعرضها كتمهيد للمباراة.

تتميز تلك القناة بأن الاشتراك فيها مجاني ولا تتطلب أي رسوم شهرية.

تنقل القناة جميع مباريات النادي الأهلي وَالزمالك والنادي المصري والاتحاد السكندري والبورسعيدي.

أكثر ما يميز تلك القناة أنها تبث برامجها الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وغيرها من الأقمار الصناعية الأخرى.

وصلنا إلى ختام مقال تردد قناة أون تايم سبورت الذي يساعد الجماهير في متابعة كافة البرامج والمباريات الرياضية التي تبث على شاشتها بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن هذه القناة.