هام .. تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444
أعلنت المؤسسة العامة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444 ، وذلك سوف تتمكن من التعرف عليه، والتعرف أيضا على خطوات الاستعلام عن الرواتب بشكل دقيق جدًا، من خلال المواضيع التي سوف يتم سردها في المقال كما هو موضح لكم.
موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444
من المفترض بأن يكون موعد صرف الرواتب يوافق يوم 25 في كل شهر ميلادي، ولكن نتيجة لمصادفة يوم الراتب إجازة رسمية وهو يوم السبت الموافق 25 من مارس 2023، فقد تم تأخير يوم الصرف على أنه يوافق يوم الأحد 26 من مارس 2023، مع العلم بأن الإيداع مستمر حتى نهاية اليوم التالي الموافق يوم الأثنين 27 من مارس 2023، وفي حالة عدم التمكن من الحصول على الراتب، فقد يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن الرواتب من خلال بعض الخطوات.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1444
يمكنك الآن ان تقوم بالتعرف على خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل كامل عن طريق متابعة التالي:
- عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد العامة بالسعودية.
- قم بالنقر على ايقونة تسجيل الدخول.
- سوف يتطلب منك أن تقوم بإدخال كل من كلمة المرور وأيضا الهوية الوطنية الخاصة به.
- بعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على أيقونة التسجيل.
- قم بالنقر على ايقونة الخدمات الإلكترونية التي سوف تجدها في القائمة التي أمامك.
- قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الراتب.
- إدخال كافة البيانات الخاصة بك.
- ثم النقر على أيقونة الاستعلام وسوف تجد كافة التفاصيل.