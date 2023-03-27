هام .. تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444

أعلنت المؤسسة العامة للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444 ، وذلك سوف تتمكن من التعرف عليه، والتعرف أيضا على خطوات الاستعلام عن الرواتب بشكل دقيق جدًا، من خلال المواضيع التي سوف يتم سردها في المقال كما هو موضح لكم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان 1444

من المفترض بأن يكون موعد صرف الرواتب يوافق يوم 25 في كل شهر ميلادي، ولكن نتيجة لمصادفة يوم الراتب إجازة رسمية وهو يوم السبت الموافق 25 من مارس 2023، فقد تم تأخير يوم الصرف على أنه يوافق يوم الأحد 26 من مارس 2023، مع العلم بأن الإيداع مستمر حتى نهاية اليوم التالي الموافق يوم الأثنين 27 من مارس 2023، وفي حالة عدم التمكن من الحصول على الراتب، فقد يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن الرواتب من خلال بعض الخطوات.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1444

يمكنك الآن ان تقوم بالتعرف على خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وذلك سوف تتمكن من معرفته بشكل كامل عن طريق متابعة التالي: