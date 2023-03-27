بدأ مجموعة كبيرة جداً من الأسر السعودية بالتسجيل في دعم حساب المواطن، فور إعلان إعادة فتح التسجيل بالحساب، بعد إغلاقه في عام 2020، تم إصدار هذا الأمر الملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز لمواجهة ارتفاع أسعار السلع التي تواجهها الأسر السعودية في ظروف صعبة، تم إنشاء برنامج حساب المواطن عام 2017 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم مساعدات للأسر السعودية وضمان حياة كريمة لهم، لذلك، يقوم جميع المستفيدين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 وشروط التسجيل بعد التغييرات التي تم إدخالها في الوقت الحالي.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 وشروط التسجيل

لم يتم تحديد موعد للتسجيل في برنامج حساب المواطن بعد، ولكن من المهم تسجيل الجميع في أقرب وقت ممكن للحصول على الدعم، يستغرق دراسة الطلب في حساب المواطن 15 يومًا، حيث يتأكد من صحة المعلومات ويقبل طلب التسجيل، يستطيع جميع المتقدمين والتابعين الاستفسار عن أهلية حساب المواطن من خلال اتباع هذه الخطوات

اذهب إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني. يجب عليك بعد ذلك الدخول إلى الحساب عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تضغط على خيار التسجيل. بعد ذلك، أنقر على خيار الخدمات الإلكترونية الموجود على الشاشة. بعد ذلك، انقر على رمز القائمة لدراسة المدارس الابتدائية. ثم عليك كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور. بعد ذلك اضغط على الاستعلام. ستظهر لك على الفور نتيجة طلبك في حساب المواطن.



شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

يجب توفر شروط جديدة لقبول طلب التسجيل في حساب المواطن، تحددها البرنامج.

يتوجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية، مع الاستثناء للمرأة غير السعودية والتي تحمل أبناء سعوديون.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم محدودي الدخل.

عدم حيازة المواطن لأية موارد مالية أو أملاك ثمينة.

هل لا يسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو يكون في السجن؟

يتمثل إقامة المتقدم في السعودية في بقائه في البلاد لفترة طويلة، لكنها تجد حدا أقصاه 90 يومًا خلال هذا العام.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

يجب الإبلاغ عن صحة البيانات المدخلة في التسجيل والتعهد بذلك.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

تم افتتاح باب التسجيل في حساب المواطن لفئات جديدة من الأسر للاستفادة من الدعم المقدم، وقد قام البرنامج بتحديد مجموعة من التعديلات الجديدة، يجب مراجعة شروط أهلية التسجيل قبل التقديم والتسجيل، وذلك لضمان قبول طلب التسجيل، سيتم توضيح خطوات التسجيل في حساب المواطن في الشرح التالي