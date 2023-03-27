متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444؟.. يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تتداول بين المواطنين وبعضهم على اراضي المملكة العربية السعودية، ويمكنك أن تقوم بالتعرف على موعد نزولها بشكل دقيق عن طريق المقال، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على شروط الحصول على المكرمة الملكية وذلك من خلال المقال.

متى تنزل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن، موعد نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1444، مع العلم بأنه سوف يتم صرفها في يوم الأحد القادم الموافق 2 من أبريل 2023، وذلك بدلًا من يوم 1 من أبريب 2023 لأنه سوف يوافق يوم السبت، وهو إجازة رسمية لكافة البنوك ولن يتم صرفها إلى يوم يكون به أيام عمل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكنك الآن أن تتعرف على شروط الحصول على المكرمة الملكية، لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك على أنه يكون متمثل في التالي: