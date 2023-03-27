تعرف على موعد صرف الدعم السكني وأهم الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2023، وبالتالي فقد أعلنت ايضا عن أهم الشروط التي من خلالها سوف يمكن للمتقدم أن يحصل على الدعم الشهري في التوقيت المخصص له، حيث يعتبر هذا الدعم متوافر لكافة المواطنين التي متاح لديهم الشروط بشكل كامل، ومن أجل الحصول على تلك التفاصيل يجب أن تتعرف على المقال بشكل كامل.

موعد صرف الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان من قبل على أن يتم صرف الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وبالتالي فقد تم صرفه في شهر مارس منذ عدة أيام، ومن المفترض أن يتم صرفه في يوم 24 من أبريل القادم، وعلى الأغلب يمكن أن يتم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، نتيجة لوجود إجازات رسمية للبنوك على أيام العيد بشكل كامل، ولكن في حين يتم الإفصاح عن ذلك الأمر سوف يتم معرفة المستفيدين به بشكل كامل.

شروط الحصول على الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان بأن يجب على كافة المستفيدين من الدعم، أن يكون متوافر لديهم تلك الشروط التي تتمثل في التالي كما هو موضح لكم: