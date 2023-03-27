تعرف على تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات

يمكنك الآن بكل سهولة أن تقوم بالتعرف على تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات الجديد، وذلك من أجل مشاهدة كافة المسلسلات والبرامج التليفزيونية بشكل كامل وحصري في شهر رمضان المبارك، وبالتالي فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل من لخال الموضوعات التي سوف يتم سردها في المقال.

تردد قناة ام بي سي مصر الجديد على النايل والعرب سات

يمكنك أن تقوم بالتعرف على تردد قناة أم بي سي مصر الجديد، على كل من القمر الصناعي عرب سات وأيضا نايل سات، من أجل مشاهدة الكثير من المسلسلات الرمضانية، حيث يمكنك معرفتها بشكل كامل من خلال التالي:

تردد القناة على النايل سات:-

11823 تردد القناة.

معدل الترميز 27500.

بالإضافة إلى الاستقطاب افقي.

الجودة أتش دي.

معامل التصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة على عرب سات:-

تردد القناة يكون 12015.

بالإضافة إلى معدل الترميز 27500.

الاستقطاب يكون أفقي.

بالإضافة إلى معامل التصحيح 5/6.

الجودة تكون أتش دي.

المسلسلات التي تذاع على قناة أم بي سي مصر

قناة أم بي سي مصر تعد من أول وأهم القنوات المصرية، التي تُعلن عن الكثير والعديد من البرامج والمسلسلات المختلفة، ويمكنك من خلال التفاصيل التالية أن تتعرف على البرامج المسلسلات التي يتم عرضها على القناة والتي تتمثل في التالي: