موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 بالزيادة وفقاً للخريطة الزمنية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023، يزداد البحث موعد صرف معاشات شهرر ابريل 20023 حيث اعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالاضافة الي ان يككون هناك زيادة للمعاشات بنسبة 15% وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 بالتفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023

يتم بدا صرف معاشات شهر ابريل 2023 لجميع الفئات المستحقة المعاش ويكون عددهم أكثر من 11 مليوون مواطن في الدولة، ويبدأ صرف معاشات شهر ابريل بداية من يوم 1 ابريل ويتم الاستمرار حتي يوم 6 ابريل 2023.

جدول مواعيد صرف معاشات أبريل 2023

تم تقسيم مواعيد صرف معاشات شهرر ابريل 2023 وذلك منعاً للتزاحم حول مكينات ومكاتب الصرف ومنعاً لانتشار فيروس كورونا من جديد، حيث تم التقسيم كالتالي:

الشريحة الاولي من يوم السبت الموافق 1 ابريل والاحد الموافق 2 ابريل 2023 وذلك لاصحاب المعاش الاقل من 1000 جنية.

الشريحة الثانية يوم الاثنين الموافق 3 ابريل ويوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 وذلك لاصحاب المعاشات الاكثر من 1000 حتي 2000.

الشريحة الثالثة يوم الاربعاء الموافق 5 ابريل والخميس الموافق 6 ابريل 2023 وذلك لاصحاب المعاش الذي يكون اكثر من 2000 حتي 3000 جنية.

جدير بالذكر ان قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باصدار قرار لزيادة المعاشات بنسبة 15% لشهر ابريل ومايو ويونيو 2023 حيث من المفترض ان تكون زيادة المعاش لجميع المستحقين من المعاشات في الدولة 170 جنيهاً كحد أدني و 1636 جنيهاً كحد أقصي وذلك وفقاً للخريطة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات أبريل 2023