تعرف على قيمة وشروط زكاة الفطر 2023 ومن هم مستحقي تلك الزكاة

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على زكاة الفطر 2023 وكافة الأمور التي تتعلق بها، كما وضحتها دار الإفتاء المصرية حيث أعلنت عن قيمة وشروط الزكاة، وأيضا أعلنت عن الفئات التي بالفعل تستحقها، حيث يمكنك من خلال المقال أن تحصل على تلك التفاصيل بشكل كامل كما هو موضح لكم.

زكاة الفطر 2023

أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على أن سوف يكون مقدار زكاة الفطر تعادل حوالي 30 جنية مصر كحد أدنى على الفرد الواحد في الأسرة، بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت دار الإفتار بأن تقدير قمية الزكاة أقل شيء يمكن دفعها هي 30 جنية ولكن من المستحب أن تقوم بوضع زيادة يمكن أن تصلها حتى 50 جنية مصري، في حالة إذا كان الظروف المالية لك تساعد على ذلك.

مع العلم بان يتم حساب تلك القيمة على حسب مقدار عد 2.5 كيلو جرام من القمح وهذا يعتبر هو القوت الغالب على أهل مصر على عكس الدول الأخرى.

مع العلم بأن يفضل أن يتم إخراج الزكاة نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك نظرًا لحالة الفقراء وما يحتجونه من اموال في تلك الأيام المباركة بدلًا من الخزين.

شروط زكاة الفطر

تعتبر زكاة الفطر من ضمن الفروض التي فرضها الله علينا في دين الإسلام، والتي وجب علينا أن نقوم بها ودفعها كتكفير وتغفير وتطهير لذنوبنا، وعفا الله عنا جميعًا مقابل تلك القيمة التي تقوم بالتصديق بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالتصديق بالزكاة بأي شيء يملكه، والأهم من ذلك هي النيه فقط.